Serie A, l’Inter batte di misura il Verona: vince anche il Napoli

Lecce-Napoli



Il Napoli batte il Lecce grazie a una splendida punizione di Raspadori e fa un altro passo verso lo scudetto. A tre giornate dalla fine, la squadra di Conte vince con il minimo sforzo in una partita sofferta, soprattutto nel secondo tempo. Nonostante la pressione del Lecce, gli azzurri resistono e mantengono il primato in classifica, avvicinandosi sempre di più al titolo. Questa vittoria, ottenuta in una delle trasferte più insidiose, potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista del tricolore.

Depositphotos

Inter-Verona

L’Inter supera il Verona 1-0 grazie a un rigore trasformato da Asllani e resta a tre punti dal Napoli, quando mancano tre giornate al termine. Inzaghi schiera una formazione rimaneggiata per far riposare i titolari in vista della semifinale di Champions contro il Barcellona, e viene premiato dall’ingenuità di Valentini che causa il penalty decisivo. Dopo il gol, i nerazzurri controllano il match senza affanni, con un Verona mai realmente pericoloso.