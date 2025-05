Empoli-Lazio, i convocati biancocelesti: out Lazzari e Tavares

A poco più di un'ora dall'inizio del match, in programma alle ore 12:30 al Stadio Castellani Lazio e Empoli scenderanno in campo per la 35° giornata di campionato. Dopo il deludente pareggio contro il Parma, i biancocelesti sono chiamati alla vittoria per poter ancora sognare il quarto posto in ottica Champions League. Nel frattempo sono stati diramati i convocati dei biancocelesti in vista della sfida di quest'oggi contro gli Azzurri, di seguito la lista completa.

Baroni dovrà ancora fare a meno dei soliti tre infortunati: Lazzari, Tavares e Patric, ormai ai box avendo terminato la stagione in anticipo a seguito dell'operazione al malleolo.

La lista dei convocati

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Empoli (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa.