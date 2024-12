FORMELLO | Per Baroni tanti ballottaggi in vista dell'Ajax

Occorre già archiviare la bella vittoria di Napoli e focalizzarsi sui prossimi impegni, soprattutto su quello imminente chiamato: Ajax. La Lazio domani volerà ad Amsterdam per sfidare gli olandesi attualmente a 10 punti in classifica generale nella gara valevole per la sesta giornata di questa Uefa Europa League.

Dopo il giorno di riposo concesso da Mister Baroni, questo pomeriggio i calciatori biancocelesti si sono ritrovati nel Centro Sportivo di Formello per preparare la gara europea.

Nella prossima pagina il report dell'allenamento