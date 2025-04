Lazio: per sognare ancora l'Europa serve la vittoria in casa contro la Juventus

Mancano soltanto quattro partite al termine del Campionato di Serie A e le squadre si trovano a pochi punti di distanza l'una dall'altra, per questa ragione devono lottare ancora più ferocemente per tentare di portarsi a casa la vittoria e, soprattutto, conquistare i 3 punti necessari per scalare la classifica. Dopo il pareggio del Bologna a Udine, la Lazio, concludendo il match contro il Parma 2-2, ha perso una grande occasione, tuttavia, quello contro il club di Chivu non è l'unico risultato deludente dei biancocelesti in casa.

Lazio - Fraioli

Lazio: con la Juventus serve la vittoria in casa

In caso di vittoria contro il Parma, la Lazio, sarebbe salita al 4° posto in classifica, insieme alla Juventus, tuttavia, il pareggio ha permesso alle aquile soltanto di andare ad occupare la 6a posizione insieme alla Roma. Dopo la trasferta ad Empoli in programma il 4 maggio, il club di Baroni dovrà vedersela contro i bianconeri, tuttavia, il match si giocherà in casa e i biancocelesti dovranno dare il meglio di sé per tentare di conquistare i 3 punti e sconfiggere la maledizione dell'Olimpico. In trasferta le aquile hanno fatto meglio delle altre concorrenti per il 4° posto, infatti, sono 6 i punti conquistati in più rispetto a Juventus, Bologna e Roma e 9 rispetto alla Fiorentina. L'incontro con la squadra di Tudor rappresenterà uno spareggio per un posto in Europa, infatti, con i club a pochi punti di distanza l'uno dall'altro, in caso di mancata vittoria, la Lazio, potrebbe dover salutare il posto nelle Coppe.

Lazio: due parti della stagione a confronto

Nella prima parte del Campionato le aquile avevano dominato le partite disputate casa, infatti, in 7 partite era arrivate 6 vittorie ed un solo pareggio nel match contro il Milan, inoltre, erano in totale 19 i punti conquistati, con 17 palloni mandati in rete e soltanto 6 gol subiti. L'incontro con l'Inter del 16 dicembre, terminato 0-6 per il club di Inzaghi, sembra aver segnato profondamente la rosa biancoceleste, infatti, da quel momento la Lazio è riuscita ad ottenere soltanto 10 punti in 10 partite disputate allo stadio Olimpico, di cui si contano 2 sconfitte, quella contro i neroblu e in Lazio-Fiorentina, 7 pareggi ed una sola vittoria nella partita contro il Monza, prossimo alla retrocessione in Serie B. La dolorosa sconfitta contro i neroblu ha recato un grave danno alla rosa biancoceleste, infatti, da quel momento sembra che le aquile stiano giocando due stagioni completamente diverse.