Champions League, Arsenal-PSG: l'andata è dei francesi

Si è appena conclusa la prima semifinale di andata di Champions League, tra Arsenal e PSG e il risultato è quello dello 0-1, non molto scontato data la vittoria schiacciante inflitta al Real Madrid, che ha portato la squadra inglese a giocarsi questa partita.

Dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa del Santo Padre, infatti, il match Arsenal-PSG si è acceso subito: al 4’, Dembelé ha trovato un grande gol. L’Arsenal, però, non si è lasciato scoraggiare e ha ripreso ad attaccare con convinzione, sfiorando il pareggio con Merino e con Saka.

Al 47’ è stato lo stesso Merino a segnare, ma il gol è stato annullato per fuorigioco dopo il controllo del VAR. Le due squadre hanno continuato ad attaccare (anche se al 70’ Luis Enrique si è trovato costretto a sostituire Dembelé per un problema fisico). Nel finale, in appena due minuti, il PSG ha sfiorato il raddoppio: prima con un tiro di Barcola fuori di poco, poi con Gonçalo Ramos che ha colpito la traversa. Infine, dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro Slavko Vincic ha fischiato la fine del match.

Il vantaggio del PSG

Con questa vittoria, la squadra di Luis Enrique non può e non deve abbassare la guardia. Infatti, al ritorno (in programma il 7 maggio, alle ore 21:00) all'Arsenal servirà un solo gol di scarto per portare il match ai tempi supplementari, togliendo la possibilità alla squadra francese di passare direttamente alla finale.

Il PSG dovrà, quindi, continuare a mantenere alta la concentrazione in vista della prossima partita con i londinesi, reduci da un 1-2 inflitto al Real, al Bernabéu.

Le formazioni iniziali

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli, Trossard.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.