Lazio: il futuro di Baroni a rischio, la qualificazione nelle Coppe deciderà il suo destino

La stagione 24/25 sta per terminare, infatti, ancora quattro partite e si scoprirà quale sarà la squadra a vincere lo scudetto e chi invece andrà in Champions, Europa o Conference League. La rosa biancoceleste deve fare un ultimo tour de force per tentare di conquistare i 3 punti nelle prossime partite, necessari per scalare la classifica, tuttavia, in caso di fallimento e di esclusione dalle Coppe il futuro del tecnico Marco Baroni alla Lazio potrebbe essere a rischio.

Lazio: il futuro di Baroni nel club è a rischio

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, in caso di mancata qualificazione in Champions, Europa o Conference League, il futuro del tecnico Marco Baroni nella Lazio potrebbe essere a rischio, infatti, la società dovrebbe fare le sue valutazioni definitive dopo il 25 maggio. Oltre ai 5 pareggi contro Napoli, Udinese, Torino, Roma e Parma, l'eliminazione ai rigori nei quarti di finale di UEFA Europa League contro il Bodoe/ Glimt pesa tanto sul curriculum del mister, il quale è vicino all’accesso nella massima competizione europea ma anche all'uscita dalle Coppe.

Lazio: si può ancora sperare in un posto nelle Coppe

Il termine del Campionato svelerà quali saranno le squadre ad accedere nelle Coppe, tuttavia, la Lazio potrebbe vedere svanire il sogno di un posto in Champions, il quale garantirebbe 30-40 milioni di euro, ma non solo, le aquile rischiano anche di non riuscire ad accedere in Europa. Nonostante le squadre siano distanti l'una dall'altra soltanto pochi punti, il club di Baroni deve fare i conti con le difficoltà di vincere in casa, infatti, sia il 10 che il 25 maggio, giornate in cui si disputerà l'incontro con la Juventus e con il Lecce, la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico e dovrò lottare duramente per tentare di conquistare i 3 punti e, soprattutto, un posto nelle Coppe.