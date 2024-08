Il messaggio di Eriksson: “Ho avuto una bella vita. Spero che mi ricorderete come…”

Nello scorso gennaio gli è stato diagnosticato un cancro al pancreas, da quel momento Eriksson ha voluto godersi ogni attimo della sua vita. Nell’ultima giornata dello scorso campionato, i tifosi della Lazio hanno accolto allo stadio Sven, facendolo sentire di nuovo a casa. In un documentario pubblicato su Amazon Prime, è presente un discorso di addio molto toccate dell’ex tecnico biancoceleste. Queste le sue parole

Ho avuto una bella vita. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui finirà, quando moriremo. Ma la vita è anche morte. Bisogna imparare ad accettarla, a capire di cosa si tratta. Spero che alla fine la gente dica: 'Sì, era un brav'uomo'. Ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto quello che poteva fare. Non siate dispiaciuti. Sorridete. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, della vostra vita e vivetela. Addio