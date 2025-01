Roma-Lazio, Baroni: “La Roma è pericolosa, ai ragazzi ho detto che…”

Ci siamo, l’attesa è finita per il derby della Capitale: la Lazio vuole chiudere questo girone di ritorno con una vittoria, di fronte pero c’è la Roma e nel derby può succedere veramente di tutto. Si tratta della prima stracittadina per diversi giocatori della Lazio, a partire proprio dal suo allenatore Marco Baroni. Il tecnico dei biancocelesti ha presentato così il match

Nella vita la cosa più bella è la passione, il derby di Roma è passione allo stato puro. Qualsiasi giocatore sogna di fare questa partita con una cornice così. Ai miei giocatori ho detto di avere tutto questo trasporto positivo che richiede una gara così. Noi dobbiamo stare dentro la partita, non dobbiamo snaturarci. Dele-Bashiru? Questo ragazzo è in crescita, ci può dare una mano. Abbiamo qualche defezione nei giocatori offensivi, partiamo così ma possiamo cambiare in corsa. Dele lavora nelle due fasi e ci può dare una mano.