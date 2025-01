Basic interessa a due squadre spagnole: il punto di Gianluca Di Marzio

Il Derby di Roma è l’argomento principale in questi giorni in casa Lazio, ma il calciomercato è da attenzionare, sia in entrata che in uscita. Akpa Akpro è un nuovo giocatore del Monza in prestito fino a giugno quando gli scadrà il contratto, Hysaj ha attirato l’attenzione del Lecce ma c’è un altro calciatore in uscita

Basic in uscita, interesse di due squadre spagnole

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore croato interessa al Real Valladolid e al Getafe. Basic è stato convocato per il derby vista l’emergenza in mezzo al campo ma la sua situazione è comunque da monitorare, il calciatore non è nei piani della Lazio

Il punto di Gianluca Di Marzio