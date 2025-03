Milan-Lazio: il mister Baroni festeggia la vittoria sui social

Ieri sera la Lazio di Baroni è riuscita a sconfiggere il Milan a San Siro. Una grande partita nella quale ogni membro della rosa biancoceleste ha mostrato ottime prestazioni in campo, le quali hanno condotto la squadra ad occupare nuovamente la 4a posizione in classifica di Serie A. Il gol segnato dal capitano Mattia Zaccagni, il quale ieri sera ha festeggiato le 150 presenze in maglia biancoceleste, e il rigore battuto dall'attaccante Pedro al 98', concesso dal direttore di gara Manganiello in seguito al fallo di Maignan su Gustav Isaksen, hanno permesso alla Lazio di trionfare contro i rossoneri di Conceicao.

Lazio - Depositphotos

Milan-Lazio: l'aspetto negativo

La vittoria contro il Milan non è stata l'unico elemento positivo della serata, infatti, si sono potuti rivedere scendere in campo due membri della rosa biancoceleste, vale a dire, il centrocampista Matias Vecino e il difensore centrale Patric, assenti da un lungo periodo a causa di un infortunio. L'unica nota negativa della partita riguarda l'infortunio di Adam Marusic, artefice dell'assist che ha condotto alla rete del capitano Zaccagni. Il terzino, all'inizio del secondo tempo, è stato sostituito da Manuel Lazzari a causa di un duro scontro con il rossonero Theo Hernandez, tuttavia, al momento sembra trattarsi soltanto di una contusione.

