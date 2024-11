Neymar, addio all'Arabia e conferme sulla nuova destinazione

Il fuoriclasse brasiliano Neymar è al centro di importanti voci di mercato. Il calciatore infatti sembra già stanco della sua avventura in Arabia Saudita e starebbe seriamente pensando di lasciare la Saudi League. L'ex stella di Barcellona e Paris Saint Germain è rientrato da poche settimane dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore e al menisco. L'attaccante è sceso in campo negli ultimi minuti del match tra Al Hilal e Al Ain per il terzo turno di Champions League asiatica.

Arrivano conferme importanti

Si esce fuori da voci e notizie di calciomercato quando a parlare sono soggetti che occupano posizioni importanti con un collegamento diretto con i club in questione. Proprio questo è il caso. Il vicepresidente del Santos, squadra che sembrerebbe seriamente interessata a riportare Neymar a casa, ha rilasciato dichiarazioni importanti che hanno creato anche un certo stupore. Poche parole ma ben definite e chiare, quelle rilasciate dal vicepresidente del Santos Osvaldo Nico, nel corso di una intervista rilasciata a Jovem Pan Radio. La sua frase:

“Neymar tornerà al Santos a giugno. Siamo in contatto diretto con lui”

Il passato di Neymar al Santos

Neymar potrebbe chiudere il cerchio e ricominciare da dove tutto è partito, al Santos, il club che lo ha lanciato nel grande palcoscenico del calcio a suon di dribbling, gol e giocate fenomenali. Il contratto del brasiliano scadrà il prossimo 30 giugno e potrebbe quindi trasferirsi ai bianconeri a parametro zero. Una scelta completamente opposta a quella che lo ha portato a giocare in Arabia Saudita, una decisione di cuore quella di tornare in Brasile, basata solo sulla passione. Con la maglia dei Peixe, Neymar ha collezionato 225 presenze e ha messo a segno 136 gol e 64 assist. Statistiche impressionanti e potrebbero crescere nuovamente con un suo ritorno.