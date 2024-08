Il Mattino Salerno | Tensione Dia preso di mira dai teppisti

Secondo quanto riportato da Il Mattino Salerno, il trasferimento di Dia alla Lazio sta avendo una coda velenosa per l'attaccante senegalese, che aveva già subito il lancio di una bottiglietta durante la gara di Coppa Italia e fischi per tutta la gara.

L'accaduto

Nella notte dopo Salernitana-Spezia, sfida valida per il Primo Turno di Coppa Italia, in cui Dia ha segnato una doppietta ed un rigore nella lotteria che ha regalato al club campano il passaggio del turno, l'attaccante senegalese, che aveva risposto con due esultanze polemiche rispondendo ai fischi dei tifosi, è stato raggiunto da teppisti a volto coperto che in motorino hanno lanciato oggetti contro l'auto di Dia. Il calciatore non ha riportato alcun danno a differenza della sua auto