CdS | Lotito tenta Folorunsho - La formula offerta al Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sta verificando i margini per Michael Folorunsho. Dopo che il Napoli si è lasciato sfuggire Brescianini è facile che il patron De Laurentis tiri di più la corda per lasciar partire l'ex-Verona.

La formula proposta al Napoli

Il Napoli preferirebbe vendere Folorunsho a titolo definitivo su una base di 12 milioni fissi più 3 di bonus; la Lazio invece ragiona su un prestito biennale con obbligo di riscatto. Folorunsho vuole fortemente la Lazio, squadra del cuore e con cui è cresciuto nelle giovanili. Come emerso già nei giorni scorsi e confermato ieri dallo stesso Fabiani, per lui non ci sarebbero nemmeno problemi di lista in quanto prodotto del vivaio.

La pista Cherki

Va sempre tenuta in considerazione la pista che porta a Ryan Cherki in uscita dal Lione. Il Lipsia che voleva Cherki ha virato su un altro profilo, tirandosi fuori dalla corsa per il talento francese.