Ufficiale la cessione di un attaccante della Lazio: il comunicato

Con le piste roventi che portano a Dia e Folorunsho, per il primo la giornata di oggi dovrebbe essere decisiva mentre per il secondo i discorsi potrebbero protrarsi ma “la strada è spianata”; la Lazio deve tuttavia pensare anche al mercato in uscita.

Cancellieri al Parma

Poco fa attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso nota la cessione a titolo temporaneo con opzione di acquisto di Matteo Cancellieri al Parma.

Il comunicato della Lazio