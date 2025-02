Terza squalifica per Rovella in stagione tra Serie A e campionato: il dato

Dopo l'infortunio di Castellanos, avvenuto nel corso della gara contro i partenopei, mister Baroni sarà costretto a fare a meno anche di Rovella, squalificato per il prossimo impegno della Lazio in campionato. Il centrocampista titolare biancoceleste ha raggiunto quota cinque ammonizioni, motivo per cui scatta la squalifica immediata per il prossimo turno.

Rovella: il giocatore più ammonito in Serie A

Per Rovella questa è la seconda volta in Serie A, ma terza considerando anche l'Europa League, che, da diffidato, subisce il quinto cartellino giallo, che lo costringe a saltare il match successivo. La prima squalifica per somma di ammonizioni risale alla sfida d'andata sempre contro il Napoli, terminata 1-0 al Maradona grazie alla rete di uno strepitoso Isaksen. Rovella è attualmente il giocatore in Serie A con più ammonizioni, insieme a Armando Izzo del Monza: sono 10 le sanzioni collezionate dal centrocampista ex Juventus da inizio stagione.

Il dato di ammonizioni in Europa League

Sul versante europeo, invece, il classe 2001 ha collezionato ben 3 cartellini gialli, sanzioni che gli sono costate la seconda squalifica nella stagione 2024/25, ma questa volta in Europa League, in cui il giocatore ha saltato l'ultima giornata della prima fase della competizione europea contro il Braga.

Dati questi elementi, il centrocampista dovrà fare i conti con questi dati e valutare una gestione più consapevole delle ammonizioni.