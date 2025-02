Ivan Provedel: il talento del portiere biancoceleste sembra essere in declino

La partita disputata contro il Napoli di Conte ha mostrato nuovamente il talento della rosa biancoceleste, infatti, pareggiare contro la 1a in classifica è un ottimo risultato, tuttavia, nel match si è evidenziato anche lo squilibrio tra l'attacco e la difesa della squadra di Baroni. Sono 67 gol segnati dalla Lazio nella stagione attuale, con Zaccagni, Dia e Pedro che si avvicinano alla doppia cifra, mentre Castellanos è già arrivato a 12. In difesa, Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares svolgono un lavoro straordinario, tuttavia, la nota dolente sembra essere in porta. Dopo il vantaggio dei biancocelesti in Lazio-Napoli, merito della rete di Gustav Isaksen, il pareggio degli azzurri è arrivato a causa di un rilancio errato da parte di Provedel, il quale ha condotto al gol di Raspadori sotto le gambe del portiere.

Ivan Provedel: i numeri della stagione

L'ex Spezia è sempre stato una costante nel campionato di Serie A, tuttavia, dal suo arrivo alla Lazio non aveva mai incassato 34 gol in 25 giornate. Oltre a ciò, la Lazio guidata da Marco Baroni, nella stagione attuale, è la big che ha la media più alta di gol subiti, vale a dire 1.36. Sembra che quest'anno il talento del portiere biancoceleste abbia riscontrato alcuni problemi, forse dovuti ad una temporanea mancanza di sicurezza e di capacità di incidere.

