Lazio-Napoli: il comunicato ufficiale sugli accrediti CONI e FIGC

Si avvicina una nuova sfida per la rosa biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni, infatti, il 15 febbraio alle ore 18:00 la Lazio affronterà il Napoli allo Stadio Olimpico, incontro affidato al direttore di gara Davide Massa della sezione di Imperia. La rosa biancoceleste, nella partita, dovrà dimostrare la sua crescita e il proprio talento, infatti, al momento il Napoli è al 1° posto nella classifica di Serie A, mentre, il mister Marco Baroni è riuscito a far collocare la sua Lazio in 4a posizione. La rosa biancoceleste ha totalizzato, negli ultimi 5 incontri, 3 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, per il Napoli, invece, si contano 3 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta.

Lazio-Napoli: i precedenti della stagione

La partita del 15 febbraio tra la Lazio e il Napoli sarà il 3° incontro della stagione, infatti, le due squadre si erano affrontate già nel match di andata e in Coppa Italia. Nella partita del campionato di Serie A, disputata l'8 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona, la Lazio aveva trionfato sul Napoli grazie ad una rete di Gustav Isaksen al 75'. In Coppa Italia, invece, è stato il centrocampista Dele-Bashiru il protagonista della serata, infatti, grazie ad una tripletta del mediano, i biancocelesti avevano eliminato la squadra di Antonio Conte e terminato la partita 3-1. Tra la Lazio e il Napoli è in arrivo un nuovo incontro e, in vista del match, il sito ufficiale dei biancocelesti ha diramato le informazioni sugli accrediti CONI e FIGC.

