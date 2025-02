Lazio in allarme, difesa decimata con il Milan: Baroni punta su Tavares

Difesa in difficoltà, Baroni cerca soluzioni

La Lazio si avvicina alla sfida contro il Milan con una difesa in piena emergenza. Gli infortuni hanno colpito duramente il reparto arretrato, lasciando a disposizione di Baroni un numero limitato di giocatori tra chi è fermo ai box e chi non è in lista. In un contesto così delicato, una delle poche certezze è rappresentata da Nuno Tavares. Il tecnico punta forte su di lui per la trasferta di San Siro, sperando di ritrovare quella scintilla che, un girone fa, aveva acceso la corsa Champions dei biancocelesti proprio grazie al suo esordio straordinario.

Tavares tra record e mercato: il Milan osserva

Tavares si è imposto con numeri da record: cinque assist nelle prime cinque giornate di Serie A, un primato nella storia del campionato italiano. Nel frattempo, il suo bottino è salito a otto, confermandolo tra i migliori assist-man della stagione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, secondo Il Messaggero, il Milan ha già sondato il terreno per un possibile acquisto. Con Theo Hernandez sempre più vicino all’addio, i rossoneri vedono nel portoghese un degno sostituto e potrebbero fare un’offerta concreta in estate. La valutazione di partenza è alta, tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma la Lazio dovrà tenere conto della clausola che garantisce all’Arsenal il 40% della futura rivendita.