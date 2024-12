CdS | Lazio sempre ai Quarti di Finale di Coppa Italia dal 2012

Come riportato nell'edizione odierna dal Corriere dello Sport la Lazio dal 2012 ad oggi ha sempre superato gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, con Baroni dunque chiamato all'impresa contro il Napoli per tentare di continuare questa striscia positiva.

Quell'eliminazione nel derby

L'ultima volta che la Lazio non riuscì a superare la fase degli Ottavi di Finale di Coppa Italia fu nella stagione 2010/11 quando perse proprio contro i rivali storici per 2-1 dopo aver sconfitto Portogruaro e Albinoleffe.

Le statistiche negli ultimi anni

Dal 2012 in poi la Lazio ha trionfato per ben due volte nella coppa nazionale (2013 e 2019) arrivando in finale in altrettante occasioni dove fu sempre la Juventus ad interrompere il sogno. Sette le volte in cui il percorso è terminato ai quarti mentre sempre due le volte si è concluso in semifinale, lo scorso anno contro la Juve e nel 2017/18 contro il Milan.