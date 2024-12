CdS | C'è Castrovilli venticinque giorni dopo l'intervento

Come riportato dal Corriere dello Sport per la partita di domani contro il Napoli, valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia tornerà tra l'elenco dei convocati Gaetano Castrovilli dopo lo stop che lo ha tenuto fuori per un circa un mesetto.

L'avvio di stagione difficoltoso

L'ex Viola ha avuto un avvio con la Lazio non semplice, prima di operarsi aveva collezionato appena cinque presenze per un totale di 120 minuti essendo anche escluso dalla lista Uefa Europa League e l'ultima presenza allo Stadio Olimpico è avvenuta contro il Genoa

L'infortunio

Castrovilli ha subito una lesione a carico del menisco mediale sinistro dopo uno scontro fortuito con Dele-Bashiru ed è dovuto tornare sotto i ferri per un recupero completo. Da lì è partito l'iter riabilitativo ancora non concluso con il centrocampista che verrà convocato ma ancora non ha molti minuti nelle gambe per giocare. La dirigenza e lo staff puntano sul calciatore, quest'ultimo sui social ieri con una storia Instagram ha comunicato tutta la voglia di solcare nuovamente il manto dell'Olimpico.