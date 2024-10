Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali. Baroni costretto a ridisegnare l'attacco

Ore 15, come era il calcio di una volta. La Lazio di Bartoni, reduce da tre punti in trasferta europea, affronta il Genoa di Gilardino in cerca di punti salvezza.

Problema dell'ultim'ora per il capitano Mattia Zaccagni costretto a rimanere nei box per un problema intestinale

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1)

Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isakse, Dia, Noslin; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

GENOA ( 4-4-1-1):

Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino.