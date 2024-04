Striscione della curva nord contro i giocatori: "Non siete degni" - FOTO

Proteste in Lazio-Salernitana

La prima gara dopo un derby perso non è mai una gara facile. Ancor peggio se la sconfitta arriva in un momento delicato di una stagione difficile. Come era prevedibile, in Lazio-Salernitan, dunque, qualche protesta nei confronti dei giocatori e della società è arrivata.

Striscione dalla curva nord

Prima della gara i tifosi presenti in curva nord hanno esposto uno striscione contro i giocatori: “Non siete degni di indossare la nostra maglia” la frase scritta sullo striscione di protesta apparso nel settore.

Poco dopo sono apparsi anche tutti i numeri dei giocatori che hanno preso parte al derby.