Europa League, Lazio agli ottavi: attesa per il sorteggio

Un cammino impeccabile

La Lazio ha chiuso il proprio girone di Europa League al primo posto grazie a un percorso quasi perfetto, collezionando sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Questo brillante risultato ha consentito alla squadra guidata da Marco Baroni di accedere direttamente agli ottavi di finale, evitando il turno dei playoff. Mentre i biancocelesti hanno potuto osservare da Formello gli esiti degli spareggi, la fase ad eliminazione diretta ha regalato emozioni e colpi di scena, delineando il quadro delle potenziali avversarie per il prossimo turno.

Europa League - LazioPress

Roma e Viktoria Plzen tra le possibili rivali

Tra le squadre che hanno ottenuto il passaggio del turno figura la Roma, vittoriosa per 3-2 contro il Porto dopo il pareggio per 1-1 dell'andata. Anche il Viktoria Plzen ha ribaltato il risultato sfavorevole della prima sfida, eliminando il Ferencvaros e accedendo agli ottavi. Entrambe le formazioni si aggiungono al gruppo delle potenziali avversarie della Lazio e dell’Athletic Bilbao. Il sorteggio, in programma oggi alle ore 13:00, stabilirà il cammino della squadra di Baroni nella fase finale del torneo, con la Roma posizionata nella parte destra del tabellone e il Viktoria Plzen in quella sinistra.