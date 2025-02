Lazio, un mese decisivo: quattro trasferte per il futuro

Una fase cruciale della stagione

Il destino della Lazio potrebbe decidersi nelle prossime settimane, in un periodo denso di impegni e sfide cruciali. Secondo Il Messaggero, la squadra di Marco Baroni si trova in una fase della stagione in cui ogni errore può rivelarsi fatale. La Juventus è attualmente avanti solo per differenza reti, mentre il Milan, in caso di vittoria sul Bologna, potrebbe avvicinarsi a due punti. Anche la Fiorentina è nella stessa situazione dei biancocelesti: un organico meno profondo rispetto alle dirette concorrenti e un calendario serrato tra campionato, Europa League e Coppa Italia. La Lazio, tuttavia, ha il merito di essere ancora in corsa su tutti i fronti, un traguardo che rappresenta tanto un’opportunità quanto una sfida logorante.

Un tour de force lontano dall’Olimpico

Dal 22 febbraio al 6 marzo, la Lazio affronterà quattro partite consecutive in trasferta, un ciclo di ferro che potrebbe indirizzare la stagione. Il cammino inizierà a Venezia, poi passerà per San Siro con le sfide contro Inter e Milan, per concludersi con l’andata degli ottavi di Europa League, dove l’avversaria sarà decisa dal sorteggio di oggi alle 13:00. Roma e Viktoria Plzen sono le possibili rivali, con il destino dei biancocelesti che si definirà lontano dall’Olimpico.