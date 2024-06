Gregucci: "Non è giusto prendersela con Baroni, la Lazio una grande occasione"

Dopo le recenti dimissioni di Tudor, la Lazio ha scelto Marco Baroni come nuovo allenatore, ma questa decisione non è stata ben accolta dai tifosi, che mostrano insoddisfazione. A riguardo, l'ex giocatore della Lazio, Angelo Gregucci, ha condiviso la sua opinione sulla questione, intervenendo ai microfoni di Notizie.com.

“Credo che prendersela con Marco Baroni non sia giusto, lui non c’entra nulla anzi è un tecnico in gamba, preparato e che arriva da risultati buoni, soprattutto negli ultimi anni. Non sarà facile per questo ragazzo, Roma è particolare, anche se dopo tre vittorie, magari tutti allineeranno… Conosco Marco, è un ragazzo in gamba, reduce da risultati molto positivi in questi ultimi anni, per la società rappresenta l’uomo giusto ed è normale che porti avanti le sue idee, adesso va anche tutelato. Per lui è senza dubbio una grande occasione e cercherà di sfruttarla fino in fondo come è giusto che sia. Capisco i tifosi, non è facile seguire e capire quando accadono determinate cose in maniera così veloce, ma Baroni è l’ultimo a cui imputare qualcosa”.