Lazio-Real Sociedad | Le formazioni ufficiali di Baroni e Alguacil

Per l'ultimo impegno casalingo di questa prima fase di Europa League, la Lazio ospiterà all'Olimpico di Roma la Real Sociedad di Imanol Alguacil per la settima giornata della competizione europea. L'appuntamento, fissato per le ore 21:00, vedrà scendere in campo le due squadre per un match non semplice per la squadra di Baroni.

I biancoblù spagnoli cercheranno di dare del filo da torcere ai biancocelesti per ottenere punti utili per qualificarsi tra le prime otto squadre che accederanno direttamente agli ottavi di finale di Europa League. Stesso obiettivo vale per la Lazio che al momento guida ancora la maxi classifica con 16 punti in sei giornate, l'eventuale successo di questa sera contro la Real Sociedad avrebbe una rilevanza differente: in caso di vittoria, la Lazio si confermerebbe come capolista in solitaria del girone e andrebbe matematicamente agli ottavi di finale.

Secondo quanto riportato da l'edizione odierna de Il Messaggero, alla squadra di Baroni basterebbe anche un solo punto per qualificarsi tra le prime otto squadre, ma due vittorie nelle prossime due sfide europee le consentirebbero di aggiudicarsi definitivamente il primo posto per questa prima fase nel girone unico.

Nel frattempo a pochi minuti dall'inizio del match, sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio e Real Sociedad.