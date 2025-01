Bobo Vieri: "La mia Lazio squadra di pazzi, ma anche di giocatori veri"

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, si è raccontato nella lunga intervista fatta da Fernando Siani di Cronache di Spogliatoio nell'iliad store di via Torino a Milano. Christian Vieri, detto anche Bobo, è considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione.

Arrivato alla Lazio grazie a Sergio Cragnotti, ex storico presidente biancazzurro, nella stagione 1998/99, con la maglia biancoceleste Vieri disputa 28 gare siglando ben 14 goal e fornendo 4 assist, conquistando con la Lazio la Supercoppa Italiana nel 1998 e la Coppa delle Coppe sempre nella stagione 1998/99, ma sfiorando lo scudetto con il club laziale.

Il colpo in testa subito da Vieri nella finale di Coppa delle Coppe del 1999 tra Mallorca e Lazio

I laziali dopo 26 anni ne parlano ancora. Bella soddisfazione. È la prima coppa che vince la Lazio in campo internazionale, faccio un bel gol, Pancaro mi disse che mi fece l'assist (ride, ndr). Mi spacco la testa perché prima vado contro il portiere. Penso che attaccanti come noi oggi non li trovi più. Malati di goal. Quell'anno c'erano Salas, Boksic, Mancini, Shevchenko, Inzaghi, Batistuta, Totti, tutti giocatori che andavano contro i pali, pretendevano delle capocciate pur di far goal. Prendo la capocciata (contro il Mallorca, ndr) e il dottore mi dice di uscire finito il primo tempo, perché mi disse che se avessi preso una botta rischiavo che mi si aprisse la ferita. Mihajlovic non ti dico quello che ha detto al dottore (ride, ndr). Sono rimasto in campo, ma è stata una bellissima serata.