Lazio Women, Mancuso: "Vogliamo la vittoria, la meritiamo e anche i nostri tifosi"

Giulia Mancuso, difensore della Lazio Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in preparazione alla partita contro il Ravenna.

“La squadra sta molto bene, ci stiamo preparando come al solito al massimo per riuscire a arrivare con l’atteggiamento giusto per portarla a casa. Tifosi? Non li avremo in questa partita, ma dobbiamo per forza portarla a casa. Ce lo meritiamo dopo questi lunghi mesi faticosi e impegnativi. Ovviamente per noi, e soprattutto per me e per la linea di difesa, è molto importante cercare di non prendere gol. Ci lavoriamo col mister e con lo staff tutte le settimane. È molto importante in queste ultime due partite cercare di non subire reti”.