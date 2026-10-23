Ciro Immobile presente alla processione a Torre Annunziata

Immobile presente alla cerimonia

Il bomber ex Lazio, Ciro Immobile, ha partecipato alla cerimonia dedicata alla Madonna della Neve accanto ai pescatori locali. La processione si è svolta a Torre Annunziata nella giornata di ieri. Immobile ha così preso parte ai festeggiamenti chiusi dalla processione della Vergina Bruna, il cui quadro viene portato a spalla dai pescatori tra le strade cittadine.

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