Ciro Immobile presente alla processione a Torre Annunziata

Immobile ha così preso parte ai festeggiamenti chiusi dalla processione della Vergina Bruna

Alisia Cerqua /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Immobile presente alla cerimonia

Il bomber ex Lazio, Ciro Immobile, ha partecipato alla cerimonia dedicata alla Madonna della Neve accanto ai pescatori locali. La processione si è svolta a Torre Annunziata nella giornata di ieri. Immobile ha così preso parte ai festeggiamenti chiusi dalla processione della Vergina Bruna, il cui quadro viene portato a spalla dai pescatori tra le strade cittadine. 

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