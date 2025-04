Berg, capitano del Bodoe/Glimt: "La Lazio insieme ad Athletic ed Eintracht è tra le favorite"

È in arrivo una nuova sfida per la rosa biancoceleste, infatti, domani 10 aprile alle ore 18:45 si disputerà Bodoe/Glimt-Lazio, partita valida per il girone di andata dei quarti di finale di Europa League. Le aquile dovranno lottare duramente per tentare di sconfiggere l'avversario e proseguire il loro cammino nella competizione europea, con la speranza di colorare la Coppa di biancoceleste. In vista dell'incontro, Patrick Berg, capitano della squadra norvegese, si è espresso ai microfoni di Il Corriere dello Sport-Stadio.

Patrick Berg a Il Corriere dello Sport-Stadio

Riguardo il campo sintetico e il clima

Sicuramente noi siamo più abituati rispetto ai club esteri che vengono qui, non posso dire il contrario. È un vantaggio, molti faticano su questo terreno di gioco. Ma penso che se sei una grande squadra, con grandi giocatori, puoi affrontare senza problemi anche queste avversità. Arsenal e PSV lo hanno dimostrato. Penso che il pubblico italiano sia preoccupato perché ricorda la vittoria contro la Roma (6-1, ndr), che qui è stato qualcosa di straordinario. Ma era un contesto diverso, era ottobre, quindi ancora più freddo. Domani le condizioni saranno migliori.

Le sue opinioni sulla Lazio