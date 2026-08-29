Tutte le informazioni relative alla vendita dei tagliandi per la gara Udinese-Lazio

In occasione della terza giornata di Campionato, l'Udinese ha reso note le informazioni riguardanti la vendita dei tagliandi per il settore ospiti.

L'inizio della vendita

“L’Udinese Calcio informa i tifosi biancocelesti che, dalle ore 10:30 di lunedì 31 agosto, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio, in programma lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine ”.

Le informazioni

Capienza del Settore Ospiti 1.310 posti; in caso di sold out del settore, sarà possibile acquistare i biglietti per i settori della Curva Sud P1 e P2

1.310 posti; in caso di sold out del settore, sarà possibile acquistare i biglietti per i settori della Curva Sud P1 e P2 Prezzo del biglietto: intero 35 € più prevendita

Chiusura delle vendite

Chiusura delle vendite alle ore 19:00 di domenica 6 settembre.

Cambio nominativo: “in ottemperanza alla vigente normativa è necessario che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore che per l’accesso allo stadio dovrà presentare, unitamente al biglietto, un documento d’identità. In caso di cessione del biglietto è necessario effettuare la procedura di cambio nominativo attraverso il servizio online. Per l’accesso allo stadio, unitamente al biglietto, un documento d’identità, sarà necessario presentare anche la ricevuta di conferma di avvenuto cambio nominativo, scaricabile una volta portata correttamente a termine la procedura online”.

Parcheggio tifosi ospiti

“L’area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è collegata direttamente agli ingressi dedicati tramite un percorso protetto. Per accedere all’area parcheggio ospiti è necessario esibire il biglietto del Settore Ospiti”.

Accesso allo stadio

Orario apertura cancelli: ore 18:00, salvo differenti comunicazioni.

“Per l’accesso allo stadio è necessario esibire, unitamente al biglietto, e un documento d’identità in corso di validità. In caso di cessione del biglietto sarà necessario esibire anche la ricevuta di avvenuto cambio nominativo. In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a fare attenzione in particolare ai divieti riportati nel Regolamento d’Uso dello stadio".