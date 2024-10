Lazio-Genoa, le ultime dai campi e le probabili formazioni

Dopo la terza vittoria consecutiva in Europa League contro il Twente, la Lazio si prepara a tornare in campo per affrontare il Genoa allo Stadio Olimpico, domenica alle 15:00. Questa partita rappresenta un’importante opportunità per i biancocelesti di archiviare rapidamente il ko subito a Torino la settimana scorsa.

Formello Lazio - LazioPress

Il tecnico Baroni punterà sulle rotazioni già sperimentate in questo avvio di stagione, in modo da gestire al meglio le forze della squadra. A causa di uno stop per squalifica, non sarà disponibile il difensore Romagnoli, mentre Lazzari è ancora infortunato ma vicino al recupero. Buone notizie per Baroni, che potrà contare sul rientro di Guendouzi, fondamentale per il centrocampo.

La Lazio dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1. Provedel sarà il portiere, con Marusic e Tavares a completare la linea difensiva, affiancati da Gila e Patric. In mediana, Guendouzi e Rovella prenderanno posto per dettare i tempi del gioco. Sulla trequarti, Isaksen, reduce dal primo gol in stagione, sarà schierato a destra, con Zaccagni a sinistra e Dia al centro. L’unica punta sarà Castellanos, mentre Pedro, in forma smagliante, partirà dalla panchina.

Probabile formazione Lazio (4-2-3-1):



Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Noslin.

Allenatore: Baroni.