La Curva Nord ricorda Adamo Dionisi e i ragazzi di Foggia

La Curva Nord della Lazio ha deciso di onorare la memoria di Adamo Dionisi e dei tre giovani di Foggia, tragicamente scomparsi durante una trasferta. In un momento di profonda riflessione, i tifosi sono chiamati a unirsi in un minuto di silenzio.

L'invito del tifo organizzato

Durante la trasmissione "Incondizionatamente Lazio", i rappresentanti del tifo organizzato hanno rivolto un appello a tutti i supporter biancocelesti. Hanno sottolineato l’importanza di questo gesto per esprimere vicinanza e rispetto verso le famiglie colpite da questa tragedia.

Dettagli e partecipazione

Il minuto di silenzio si terrà durante la partita Lazio-Genoa. Gli organizzatori hanno promesso di fornire ulteriori informazioni sui loro canali social, invitando tutti a partecipare attivamente a questo momento di commemorazione e unità. In un contesto sportivo spesso caratterizzato da rivalità, iniziative come questa dimostrano come il calcio possa essere un luogo di solidarietà e rispetto. La Curva Nord invita tutti a ricordare e onorare le vite di chi non c'è più, dimostrando che il tifo va oltre le semplici rivalità.