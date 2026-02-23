Torino, Baroni verso l'esonero: ecco il sostituto e il suo staff

Dopo la pesante sconfitta contro il Genoa ed una lunga serie di risultati negativi, sembra ormai certo l'esonero del mister Marco Baroni, tanto che la Società del Granata ha già scelto il sostituto del tecnico.

Photo by Simone Arveda/Getty Images via onefootball

Torino, il sostituito di Baroni

Secondo quanto riportato dell'esperto Nicolò Schira, sembra che si sia già tenuto un incontro tra il mister Roberto D'Aversa, ex allenatore dell'Empoli, e la Società del Torino. Il contratto sembra ricoprire soltanto gli ultimi mesi della stagione, precisamente fino al 30 giugno senza opzioni. Secondo Gianluca Di Marzio, inoltre, nelle prossime ore è attesa l'ufficialità, in modo da permettere al nuovo mister di guidare l'allenamento di domani.

Lo staff

Con l'arrivo del mister D'Aversa, il Granata dovrebbe aprire le porte anche allo staff del tecnico. Per quanto riguarda il ruolo di vice sarà Salvatore Sullo a ricoprirlo, Marco Piccioni sarà il collaboratore tecnico, mentre Gigi Turci il preparatore dei portieri.