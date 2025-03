L’ex capitano Immobile: “La Lazio mi diverte, Baroni merita la Champions. Sul Taty e Isaksen…”

Uno dei simboli biancoceleste proprio l’ex bomber e capitano della Lazio Ciro Immobile, in forza al Besiktas, in Turchia, da quest’anno. Il suo addio, avvenuto nel luglio 2024, ha lasciato tutti spiazzati ed è stato un boccone difficile da digerire per i tifosi laziali, legatissimi all’attaccante di Torre Annunziata. Proprio lui, ha lasciato l’intervista al quotidiano La Repubblica per parlare della sua nuova vita ad Istanbul e della Serie A, nonché della sua Lazio, campionato che continua a seguire da lontano.

I club più importanti non vedono spese per vincere in Europa, non solo in Turchia. Il fattore chiave per la crescita del movimento è la rivalità tra i tre grandi club di Istanbul, Besibitasi Galatasaray e Fenerbache, con la concorrenza del Trabzonspor: per crescere stato è necessario investire. Hanno preso allenatori come Mourinho e i campioni che sapete, Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen e gli altri: con loro mi confronto e parliamo quando le nostre squadre si sfidano. Mertens stato decisivo per la mia scelta: gli ho chiesto tanti consigli per venire. Muslera si è trasferito a Istanbul da anni, ormai a casa sua. Sento spesso Morata, ho parlato a lungo con Icardi. In squadra con me c’è già Joao Mario, ex Inter e da poco ho incontrato Okereke, era alla Cremonese.