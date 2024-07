Calcimomercato Lazio, il Bologna punta un difensore biancocelste: sarebbe l'erede di Calafiori

Il futuro di Calafiori sembra ormai destinato alla Premier League. Con molta probabilità, l'Arsenal ha superato la concorrenza di altre squadre interessate, come Chelsea e Bayer Leverkusen, e si trova in prima linea nella corsa per acquisire il difensore, che ha impressionato anche negli ultimi Europei. Nel frattempo, i rossoblù di Di Vaio e Sartori stanno già pensando al suo sostituto.

Interesse per un difensore della Lazio

Secondo GianlucaDiMarzio.com, oltre a considerare alcune opzioni all'estero, nelle ultime ore è emerso l'interesse per Niccolò Casale della Lazio. Il Bologna ha chiesto informazioni su di lui e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo.