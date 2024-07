Si ferma Gila! Il comunicato dello staff medico della Lazio

È iniziato il ritiro ad Auronzo di Cadore con la squadra che scenderà tra poco in campo per la seconda seduta odierna e ormai la terza alla volta delle Tre Cime di Lavaredo: Mister Baroni ha così finalmente iniziato a lavorare con il gruppo squadra che è quasi totalmente al completo. Tra prove tattiche, tecniche, fisiche e bagni nella vasca di ghiaccio, arriva però una brutta notizia direttamente dal ritiro.

Infortunio per Gila

La Lazio infatti attraverso un comunicato del proprio staff medico ha reso noto che Mario Gila ha riportato una frattura della falange dell’alluce del piede sinistro riportata nel corso degli allenamenti. Un'infortunio che senz'altro non ci voleva ad inizio di quella che dovrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione del difensore ex Real Madrid per confermare quanto di eccellente mostrato nella scorsa annata. Gli esami a cui è stato sottoposto Mario Gila verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare la tempistica del recupero.

Fraioli

Il comunicato della Lazio