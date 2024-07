Dele-Bashiru sulla Nazionale: "Ho scelto la Nigeria perché…"

Dopo l'arrivo dall'Hatayspor, il centrocampista “box to box” come ha amato definirsi lui ha raggiunto, con qualche ora di ritardo per problemi legati al visto, i compagni ad Auronzo di Cadore per iniziare il ritiro estivo con la Prima Squadra della Capitale e questa mattina è già sceso in campo dedicandosi soprattutto ad esercizi di natura fisica..

Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru è intervenuto ai microfoni di Punch per parlare non della sua nuova avventura bensì della sua Nazionale di appartenenza: la Nigeria. Il centrocampista ha parlato degli impegni da affrontare con la Nazionale ed ha svelato il perché della sua scelta di non giocare per la Nazionale dei Tre Leoni, l'Inghilterra.

Depositphotos

Le parole di Dele Bashiru ai microfoni di Punch