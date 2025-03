Bologna, i convocati di Italiano per la gara con la Lazio

Bologna, i convocati di Italiano

Il Bologna affronterà la Lazio allo stadio Dall'Ara in un match valido per la ventinovesima giornata di campionato, in programma domenica 16 marzo con inizio alle ore 15. In vista della sfida, l'allenatore dei Felsinei ha annunciato l'elenco dei convocati.

Ecco la lista completa dei giocatori selezionati da Italiano:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.