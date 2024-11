Bologna, Ndoye giocherà contro la Lazio?: il risultato degli esami

Il Bologna ha appena comunicato i risultati degli esami per Dan Ndoye. Lo svizzero, uscito dolorante dalla partita contro la Roma, non ha riportato fratture, anche se la contusione e i due profondi tagli alla gamba sinistra destano comunque preoccupazione.

L'esito degli esami per l'infortunio di Ndoye

In un bollettino medico diffuso sui propri canali ufficiali, il Bologna ha reso note le condizioni di Ndoye dopo i controlli clinici:

Gli esami strumentali cui è stato sottoposto oggi Dan Ndoye hanno evidenziato un esteso ematoma alla gamba sinistra senza ulteriori lesioni. La ferita è stata suturata nella serata di ieri al rientro a Bologna. Il giocatore osserverà ora alcuni giorni di riposo assoluto, al termine dei quali inizierà il percorso terapeutico necessario. Tempi di recupero previsti tre settimane circa.

I tempi di recupero



Ndoye non sarà disponibile per la partita contro la Lazio, prevista dopo la pausa per le Nazionali, ed è fortemente in dubbio anche per l’incontro con il Venezia, valido per la 14ª giornata di Serie A. Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire per il match contro la Juventus, programmato per il 7 dicembre.