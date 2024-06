La scelta incredibile di Messi, rifiutata un'offerta shock dall'Arabia: ingaggio da quasi 4 milioni di euro AL GIORNO

Leo Messi in estate, fresco vincitore del mondiale in Qatar con l'Argentina, si è trasferito negli USA, accasandosi all'Inter Miami di David Beckham dopo l'esperienza biennale in Francia al PSG. Lo stipendio attuale che percepisce la pulce negli States è di 54 milioni di dollari annuali, ma sembra che la scorsa estate ci sia qualcuno che abbia proposto di più, molto di più.

Depositphotos

La rivelazione di Anmar Al Haili: “Ecco quanto abbiamo offerto a Messi”

Come rivelato direttamente dal presidente dell'Al-Hilal (la stessa squadra di Milinkovic), Anmar Al Haili ha dichiarato, durante un'intervista concessa ai NIBC, che Messi avrebbe rifiutato in estate una proposta da ben 1,4 miliardi di euro di stipendio annuale. Una cifra da capogiro, a tratti irreale, che nessuno si sognerebbe di rifiutare. La scelta di Leo però è legata soprattutto alla famiglia, che aveva il desiderio di trasferirsi a Miami.

Di seguito le parole del presidente Anmar Al Haili:

“Ero sorpreso, non pensavo che un giocatore potesse rifiutare questa cifra”