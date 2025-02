Altra tegola per Baroni: Dele-Bashiru esce per infortunio, al suo posto debutto per Belahyane

Altre brutte notizie per mister Baroni, il tecnico biancoceleste già costretto a fare i conti con il pesante infortunio del centravanti titolare della Lazio, Taty Castellanos, nel corso della gara contro i veneziani si è dovuto fermare per infortunio anche Dele-Bashiru.

L'infortunio di Dele-Bashiru

Al minuto 39 dopo un contrasto involontario con Zerbin, Fisayo Dele-Bashiru ha accusato un problema alla caviglia destra, che non gli ha consentito di proseguire la gara contro i lagunari. Il centrocampista della Nazionale nigeriana è partito dal 1' per sostituire il titolare Rovella, oggi squalificato per somma di cartellini gialli. Al termine della gara si attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore di Baroni, in vista anche dei prossimi impegni dei biancocelesti prima contro l'Inter in Coppa Italia e poi contro il Milan in campionato.

Esordio di Belahyane

Il centrocampista non ce la fa e dopo aver tentato un tiro da fuori area, il giocatore nigeriano si accascia a terra e viene prontamente sostituito da Reda Belahyane, al suo esordio con la maglia biancoceleste. L'ex Verona subentra al minuto 40' per ricomporre la coppia di centrocampo insieme a Guedounzi.