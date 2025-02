MOVIOLA - Male la gestione dei cartellini per Marchetti

Venezia-Lazio, l'arbitraggio di Marchetti

Il match tra Venezia e Lazio, disputato sabato 22 febbraio 2025 allo Stadio "Pier Luigi Penzo" è stato diretto dal signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Oltre a lui, la squadra arbitrale era composta dagli assistenti Damiano Di Iorio (Vco) e Vittorio Di Gioia (Nola), con Francesco Cosso (Reggio Calabria) come Quarto Uomo. Il VAR era affidato a Francesco Meraviglia (Pistoia), assistito da Davide Massa (Imperia).

Dubbia gestione dei cartellini

Sia il primo che il secono tempo sono stati abbastanza tranquilli per il direttore di gara. Nessun episodio in particolare da segnalare, tranne una dubbiosa gestione dei cartellini durante tutto l'arco del match. Marchetti ha lasciato correre molto nella prima frazione, poi ha inziato a fischiare di più ma scegliendo a volte di non sanzionare fin da subito. In totale, il Venezia ha ricevuto tre ammonizioni, mentre la Lazio ne ha collezionate due. Tuttavia, diversi interventi dei giocatori del Venezia sembravano meritevoli di sanzioni più severe, lasciando l'impressione che l'arbitro sia stato indulgente in alcune circostanze.