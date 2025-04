Lazio-Bodo Glimt, caos fuori dallo stadio: 14 auto rotte e ladri arrestati

Una notte da incubo per i tifosi biancocelesti: prima l’uscita dall’Europa League ai rigori contro il Bodo Glimt, poi l’amara sorpresa. Quattordici veicoli in fila, presi di mira dai ladri che hanno rotto i vetri per rubare tutto ciò che trovavano: occhiali, borse, scarpe, persino una valigetta di utensili da lavoro. Gli agenti hanno colto in flagrante una coppia – lei 35enne, lui appena ventenne – mentre frugavano nell’ennesima vettura su Corso Francia, nei pressi di Ponte Flaminio, appena fuori lo Stadio Olimpico.

La beffa dopo la sconfitta: auto danneggiate e furti in serie a Ponte Milvio

I due malviventi, entrambi di origine slava e domiciliati nella zona della Tiberina, sono stati fermati dagli agenti del commissariato Ponte Milvio. All’interno della loro macchina, tutta la refurtiva appena trafugata. Alcuni tifosi, già provati dalla disfatta contro il Bodo Glimt, hanno trovato i vetri delle loro auto danneggiate.

vetro rotto auto

Arrestati i ladri dopo Lazio-Bodo Glimt: avevano appena saccheggiato 14 auto

Gli agenti hanno invitato i proprietari a sporgere denuncia e sono riusciti a restituire buona parte degli oggetti rubati. Per i due ladri è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso, con rito direttissimo davanti alla magistratura.