Ecco le date e gli orari della 34° e 35° giornata di Serie A

Sono sei le partite che mancano alla fine di questo campionato di Serie A 2024/25. Mai come in questa stagione ogni posizione è combattuto con la lotta Scudetto, Champions, Europa League e retrocessione che fanno presagire ad un'ultima giornata decisiva giocata sul filo del punto. La Lazio dopo la batosta in Europa League è chiamata a resettare tutto per regalarsi la possibilità di riprovarci anche il prossimo anno.

La Lega Serie A all'indomani del turno di coppe europee concluso ha diramato gli orari e e le date della 34° e 35° giornata.

34ª GIORNATA

25/04/2025 Venerdì 20.45 Atalanta - Lecce DAZN

26/04/2025 Sabato 15.00 Como - Genoa DAZN

26/04/2025 Sabato 18.00 Inter - Roma DAZN

26/04/2025 Sabato 20.45 Lazio - Parma DAZN/SKY

27/04/2025 Domenica 12.30 Venezia - Milan DAZN

27/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Empoli DAZN

27/04/2025 Domenica 18.00 Juventus - Monza DAZN/SKY

27/04/2025 Domenica 20.45 Napoli - Torino DAZN

28/04/2025 Lunedì 18.30 Udinese- Bologna DAZN

28/04/2025 Lunedì 20.45 Hellas Verona - Cagliari DAZN/SKY

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia DAZN/SKY

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese DAZN

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como DAZN

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli DAZN

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona DAZN/SKY

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio DAZN

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta DAZN

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina DAZN/SKY

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus DAZN

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan DAZN

Nella pagina successiva il comunicato ufficiale della Lega Serie A

La Serie A Enilive ha comunicato date, orari e programmazione televisiva di 34ª e 35ª giornata

Tutto pronto per la volata finale della Serie A Enilive 2024/2025: oltre al programma ora sono ufficiali anche date e orari delle due giornate successive al turno pasquale.

La 34ª giornata prende il via venerdì 25 aprile con la sfida delle 20.45 Atalanta-Lecce che incrocia lotta salvezza con corsa a un posto in Champions, proprio come Lazio-Parma, in programma 24 ore dopo, sabato, sempre alle 20.45. Como-Genoa, alle 15.00 apre il programma del 26 aprile che alle 18.00 propone il piatto forte di giornata, la super sfida tra Inter e Roma.

Domenica all’ora di pranzo il Milan va a Venezia, mentre alle 15.00 si gioca il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, seguito alle 18.00 da Juventus-Monza. In serata, invece, un altro tassello della lotta scudetto con il Napoli impegnato al Maradona contro il Torino.

Udinese-Bologna lunedì alle 18.30 e lo scontro diretto salvezza Hellas Verona-Cagliari alle 20.45 chiudono il programma.

Venerdì 2 maggio comincia la 35ª giornata con Torino-Venezia, mentre sabato alle 15.00 si giocano in contemporanea Cagliari-Udinese e Parma-Como. Tra le 18.00, con Lecce-Napoli e le 20.45 con Inter-Hellas Verona, invece, riflettori puntati sulla volata Scudetto.

Domenica l’Empoli ospita la Lazio all’ora di pranzo e alle 15.00 l’Atalanta va a Monza per poi mettersi in poltrona e seguire attentamente due scontri diretti che potrebbero essere cruciali nella corsa per un posto in Europa: alle 18.00 scendono in campo Roma e Fiorentina, mentre alle 20.45 c’è lo scontro diretto tra Bologna e Juventus.

Lunedì alle 20.45 la giornata termina con Genoa-Milan.

Nei documenti correlati è presente il comunicato ufficiale.