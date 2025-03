Panini Tour a Roma, ospiti Marcelo Salas e Giuseppe Pancaro: data e luogo dell'evento

Al via la seconda tappa del Panini Tour 2025. Dopo il primo evento tenutosi a Napoli presso la Rotonda Diaz sul Lungomare Caracciolo con ospiti d'eccezione due ex protagonisti del secondo Scudetto partenopeo, Antonio Careca e Ricardo Alemão, per la seconda tappa, il Panini Tour si sposta a Roma, in Piazza 12 ottobre 1492, il cui appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

Salas e Pancaro: gli ospiti della seconda tappa del Panini Tour

In Piazza 12 ottobre 1492, nel Quartiere Ostiense, il sabato pomeriggio romano si colora di tinte biancocelesti: a presenziare l'evento saranno due leggende della Lazio del secondo scudetto. Saranno Marcelo Salas e Giuseppe Pancaro gli ospiti d'eccezioni di domani pomeriggio, l'ex attaccante cileno sarà presente alle ore 15:30, mentre l'ex difensore alle ore 17:00.

Conti e Pruzzo per la Roma

Domenica 23 marzo invece saranno protagonisti invece due leggende dell'altra sponda del Tevere: Bruno Conti e Roberto Pruzzo. A partire dalle ore 12:00, i due protagonisti del secondo scudetto della Roma saranno presenti per la tappa romana del Panini Tour in Piazza 12 ottobre 1492.