Isaksen, il padre parla del retroscena al veleno con Tudor

E' lui il protagonista di questo periodo con l'aquila sul petto, negli ultimi mesi Gustav Isaksen si è riscattato cambiando radicalmente il valore delle sue prestazioni. L'ala danese ha incanalato una serie di importanti partite trovando continuità e finalmente mostrando le sue doti. Quelle doti che hanno spinto la società a fare un investimento importante per il giovane 2001 che adesso sta muovendo anche diverse attenzioni in ambito calciomercato. A parlare in un'intervista rilasciata a Tipsbladet, è il padre Klaus Isaksen, che ha parlato del figlio, del suo attuale momento e del periodo non positivo che ha vissuto in passato, arrivando a svelare dei retroscena anche sui pensieri dell'ex allenatore della Lazio, Igor Tudor.

Le parole del padre di Isaksen

Alla Lazio ha attraversato un periodo in cui ha avuto successo, ma a un certo punto aveva un allenatore che non voleva utilizzarlo per niente e voleva venderlo. Questo fa sì che lui e noi ci divertiamo ancora di più quando sentiamo che le cose vanno bene.

Il danese brilla anche con la sua nazionale

Le positive prestazioni di Gustav Isaksen non sono migliorate solo a Roma, con la Lazio ma anche con la Danimarca. La crescita del giocatore è a 360 gradi e ora a sfregarsi le mani sono anche i danesi.

L'esterno biondo è stato convocato per la doppia sfida in Nations League contro il Portogallo. La gara di andata è stata giocata e la nazionale danese ha vinto per 1-0 contro i portoghesi grazie ad un gol di Hojlund ma quello che è saltato agli occhi è il premio di miglior in campo, vinto proprio da Gustav Isaksen, che ha fatto impazzire i suoi tifosi via social dopo aver disputato quasi l'intera gara ( il calciatore è stato in campo per ben 87 minuti ) .