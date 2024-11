I convocati di mister Baroni per Lazio-Porto: un'assenza per la difesa biancoceleste

Mancano poche ora al fischio d'inizio di Lazio-Porto, gara valevole per la quarta giornata di Europa League. I ragazzi di Baroni scenderanno in campo alle ore 21:00 all'Olimpico di Roma, per una delle gare più complesse per i biancocelesti nella coppa europea. I Dragões sono attualmente secondi in classifica con il secondo miglior attacco della Liga Portugal, i biancoblù portoghesi stanno infatti realizzando un campionato straordinario: nove vittorie in dieci giornate, fermati solo dallo Sporting Lisbona capolista nel campionato portoghese. Sul versante europeo, il Porto di Vitor Bruno ha collezionato solo 4 punti, frutto di una sconfitta contro il Bodo Glimt, un pareggio contro il Manchester United e una vittoria casalinga contro l'Hoffenheim, per cui la squadra portoghese è a caccia della seconda vittoria in Europa League per avanzare nella maxi classifica europea. Nel frattempo il mister biancoceleste, Marco Baroni, e il tecnico dei Dragoes, Vitor Bruno, hanno diramato la lista dei convocati per la sfida tra Lazio e Porto.

I convocati di mister Baroni per la sfida contro il Porto, nella prossima pagina