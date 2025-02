Lazio-Viktoria Plzen: tutte le informazioni sui biglietti

Venerdì dall'urna di Nyon la Lazio ha scoperto la sua avversaria agli Ottavi di Finale di Europa League: il Viktoria Plzen. La squadra ceca che ha concluso la classifica generale al 16° posto e vinto il suo spareggio contro il Ferencvàros si è conquistata l'accesso agli Ottavi e ora dovrà vedersela con la squadra di Baroni. La gara d'andata è fissata per giovedì 6 marzo alle ore 21:00 a Plzen, mentre il ritorno si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma alle 18:45.

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso note tutte le informazioni per la vendita dei tagliandi.

Tutti i dettagli!

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di oggi, lunedi 24 febbraio, saranno messi in vendita i biglietti singoli per la gara degli ottavi di finale di Uefa Europa League Lazio-Viktoria Plzen, in programma giovedi 13 marzo alle ore 18:45.

Fase 1: prelazione riservata a tutti gli abbonati Classic e Global della stag. 2024-25 sul proprio posto dalle ore 16:00 di lunedi 24 febbraio fino alle ore 23:59 di di mercoledi 26 febbraio:



- per i possessori della Lazio Card Millenovecento inserire il codice della tessera che inizia per 032….

- per i possessori della Eagle Card, inserire il codice della tessera che inizia per EAG…..

- Limite di vendita: un solo biglietto ad abbonato.

Fase 2: vendita libera dalle ore 12:00 di giovedi 27 febbraio.

- Limite di vendita fino a 4 biglietti a transazione.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

