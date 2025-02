La scelta sul portiere per il match di Coppa Italia: ecco chi difenderà la porta biancoceleste

Si avvicina un nuovo scontro per la rosa biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni, infatti, domani 25 febbraio alle ore 21:00 si disputerà Inter-Lazio allo stadio di San Siro. Dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Napoli, grazie alla tripletta di Noslin, e il trionfo della squadra di Simone Inzaghi in Inter-Udinese, terminata 2-0, è giunto il momento per i due club di affrontarsi e decidere chi andrà ad affrontare il Milan, qualificatasi dopo la vittoria contro la Roma. Il mister Marco Baroni dovrà ragionare bene sulle scelte per l'incontro, soprattutto dato che ora la Juventus si trova a 2 punti sopra la Lazio, ma non solo, l'ultima partita tra i biancocelesti e i neroblu era terminata 0-6 per l'Inter. Una delle scelte da fare per l'incontro sembra riguardare la porta biancoceleste, infatti, soltanto uno tra Provedel e Mandas potrà svolgere il ruolo di protettore.

Inter-Lazio: la scelta sulla porta biancoceleste

Nel match di Coppa Italia sarà nuovamente il turno di Christos Mandas, inoltre, al biancoceleste lo attende anche un rinnovo di contratto, il quale lo legherà alla Lazio fino al 2029 e alzerà il suo stipendo da 180 mila euro a poco meno di un milione a stagione. Nonostante l'ex Ofi Creta scenderà in campo per la 2a volta consecutiva, non si parla di un cambio di gerarchie, infatti, il mister Marco Baroni ha sempre ribadito la scelta di Ivan Provedel come unico titolare, tuttavia, lo staff tecnico ha deciso di concedergli un pò di riposo, necessario dopo gli errori commessi nel corso delle ultime partite.

Christos Mandas: il talento del portiere biancoceleste

Durante il match contro il Venezia, terminato con un pareggio, Mandas si è reso protagonista di una bella parata su un tiro di Oristano, una grande prestazione che gli permetterà di proteggere la porta biancoceleste anche nel match di Coppa Italia Inter-Lazio. Il percorso aumenterà le sue presenze stagionali, che al momento sono già 9, con 3 clean sheet e appena 6 reti subite, ma non solo, l'ex Ofi Creta non ha mai incassato più di un gol a gara. L'anno scorso, a questo punto della stagione, Mandas aveva collezionato soltanto una presenza, vale a dire il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, terminato con la vittoria grazie al gol di Zaccagni e a zero reti subite. Successivamente, con l'infortunio di Provedel nel match contro l'Udinese, il portiere è stato schierato da Tudor per quasi l'intero finale di stagione.